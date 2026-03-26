Bal Trad Tricoté De bouches à orteils Le Mesnil-Rainfray Juvigny les Vallées

Bal Trad Tricoté De bouches à orteils

Le Mesnil-Rainfray 13 route de la Fortais Juvigny les Vallées Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Dès 18h apéro chanté avec La Loure et La Sercl Tout public Entrée libre.

Dès 20h30 bal trad tricoté avec La Sercl, Archibal et Sul’boot et les élèves en violon traditionnel de l’école de musique de Mortain Tout public Prix libre (Gratuit -12ans).

Buvette et possibilité de tirer son repas du sac dès 18h.

Stages de danse, chant et violon traditionnel tout le week-end organisé par l’Ecole des Arts de Mortain.

Info https://agendatrad.org/e_2026-03/de-bouches-orteils.mvf9df9q .

Le Mesnil-Rainfray 13 route de la Fortais Juvigny les Vallées 50520 Manche Normandie +33 6 41 37 51 29 memoiresvives@ecomail.fr

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English : Bal Trad Tricoté De bouches à orteils

L’événement Bal Trad Tricoté De bouches à orteils Juvigny les Vallées a été mis à jour le 2026-03-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts