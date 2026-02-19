Bal Trad’ Salle des fêtes Vandenesse
Bal Trad’ Salle des fêtes Vandenesse dimanche 8 mars 2026.
Bal Trad’
Salle des fêtes Le bourg Vandenesse Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08 22:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Le Comité des fêtes de Vandenesse organise un bal trad dimanche 8 mars 2026 à partir de 15h.
L’après-midi sera animé par les musiciens de l’atelier trad’ du comité des fêtes.
Entrée bal 7€.
A 19h30, prolongez la soirée et dégustez une assiette surprise (tarif 10€). Réservations au 06 73 92 52 36. .
Salle des fêtes Le bourg Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 92 52 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal Trad’
L’événement Bal Trad’ Vandenesse a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Rives du Morvan