Bal Trad’ Salle des fêtes Vandenesse

Le Comité des fêtes de Vandenesse organise un bal trad dimanche 8 mars 2026 à partir de 15h.

L’après-midi sera animé par les musiciens de l’atelier trad’ du comité des fêtes.

Entrée bal 7€.

A 19h30, prolongez la soirée et dégustez une assiette surprise (tarif 10€). Réservations au 06 73 92 52 36. .

Salle des fêtes Le bourg Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 92 52 36

