BAL TRAD’ Villefort

Salle polyvalente de Villefort Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date :

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Rendez-vous samedi 24 janvier à partir de 18h à la salle polyvalente de Villefort. Au programme

18h Initiation gratuite

19h Auberge espagnole

20h30 Bal

PAF LIBRE BUVETTE SUR PLACE

Salle polyvalente de Villefort Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 08 50 22 fr.pourcharesses@gmail.com

English :

Rendezvous on Saturday January 24 from 6pm at the Salle Polyvalente in Villefort. Program:

6pm: Free initiation

7pm: Spanish meal

8:30pm: Ball

FREE PAF REFRESHMENTS ON SITE

