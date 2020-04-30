BAL TRAD’ Villefort
BAL TRAD’ Villefort samedi 24 janvier 2026.
BAL TRAD’
Salle polyvalente de Villefort Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Rendez-vous samedi 24 janvier à partir de 18h à la salle polyvalente de Villefort. Au programme
18h Initiation gratuite
19h Auberge espagnole
20h30 Bal
PAF LIBRE BUVETTE SUR PLACE
Salle polyvalente de Villefort Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 08 50 22 fr.pourcharesses@gmail.com
English :
Rendezvous on Saturday January 24 from 6pm at the Salle Polyvalente in Villefort. Program:
6pm: Free initiation
7pm: Spanish meal
8:30pm: Ball
FREE PAF REFRESHMENTS ON SITE
