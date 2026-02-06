Bal trad Villefranche-de-Lonchat
Bal trad Villefranche-de-Lonchat dimanche 22 février 2026.
Bal trad
Espace culturel Villefranche-de-Lonchat Dordogne
Venez profiter d’une animation bal trad festive et conviviale, entrée libre, avec le groupe Les PotaJean. .
Espace culturel Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 58 47 10
