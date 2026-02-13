Bal Trad, Wattignies (Le), Nantes
Bal Trad, Wattignies (Le), Nantes jeudi 19 février 2026.
Bal Trad Jeudi 19 février, 20h00 Wattignies (Le) Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-19T20:00:00+01:00 – 2026-02-19T22:00:00+01:00
Fin : 2026-02-19T20:00:00+01:00 – 2026-02-19T22:00:00+01:00
bal & Jam traditionnel breton
à dominante Fest-Noz
Wattignies (Le) 13 bd des Martyrs Nantais de la Résistance, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
bal et jam traditionnel breton bal traditionel jam