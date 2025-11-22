Bal Trad Ytiak & le Bal Taquin hameau du Grand nanteux Lacanche

Bal Trad Ytiak & le Bal Taquin hameau du Grand nanteux Lacanche samedi 22 novembre 2025.

Bal Trad Ytiak & le Bal Taquin

hameau du Grand nanteux Domaine du Grand Nanteux Lacanche Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Bal Trad.

Buvette et bonne humeur !

À quoi s’attendre ?

Ytiak

C’est l’histoire d’une rencontre celle d’Ytiak, accordéoniste amoureux des belles mélodies, et de Mathieu, violoncelliste passionné par le Folk.

Ensemble, ils tissent un univers où compositions originales et airs traditionnels se mêlent, entre douceur et énergie.

Leur répertoire invite autant à l’écoute qu’à la danse valses, mazurkas, scottishs, chapelloises, cercles, polkas… un voyage vivant au cœur de la musique .

Fabienne viendra prêter sa voix à quelques compositions, apportant une touche de douceur et d’émotion supplémentaire.

Venez partager une soirée chaleureuse et festive, laissez-vous porter par la magie du folk !

Le bal Taquin

Un groupe de bal qui revisite les airs et les chansons collectés

en Morvan et en Bourgogne, avec l’objectif de mettre en lumière notre patrimoine régional.

C’est la rencontre de deux musiciens ayant vécu de nombreuses et diverses expériences dans la culture musicale traditionnelle. Les mélodies sont dépoussiérées et ornées d’harmonies décapantes, les rythmes sont soutenus par un swing moderne et probant, les chants alternent entre le français et la langue de Bourgogne.

Grâce à leur interprétation de ce répertoire, la vielleuse Marie-France Raillard et l’accordéoniste Daniel Raillard réjouiront inévitablement les amateurs de danses, de chants, de musiques traditionnels. .

hameau du Grand nanteux Domaine du Grand Nanteux Lacanche 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

