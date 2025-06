Bal trad Yzatis Espace Henri-Bérenger Yzeure 5 juillet 2025 19:30

Allier

Bal trad Yzatis Espace Henri-Bérenger Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier

Début : Samedi 2025-07-05 19:30:00

La Jimbr’tée, et Valea Somesului, groupe folklorique venu de Roumanie pour participer à l’anniversaire des 30 ans d’amitié entre Gherla et Yzeure, vous proposent un bal public de danses traditionnelles roumaines et bourbonnaises.

Yzatis Espace Henri-Bérenger Boulevard Jean-Moulin

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00

English :

La Jimbr?tée, and Valea Somesului, a folklore group from Romania celebrating 30 years of friendship between Gherla and Yzeure, offer a public dance featuring traditional Romanian and Bourbonnais dances.

German :

La Jimbr?tée und Valea Somesului, eine Folkloregruppe aus Rumänien, die am Jubiläum der 30-jährigen Freundschaft zwischen Gherla und Yzeure teilnahm, bieten Ihnen einen öffentlichen Ball mit traditionellen rumänischen und bourbonischen Tänzen an.

Italiano :

La Jimbr?tée e Valea Somesului, un gruppo folcloristico rumeno che celebra i 30 anni di amicizia tra Gherla e Yzeure, propongono un ballo pubblico con danze tradizionali rumene e borboniche.

Espanol :

La Jimbr?tée y Valea Somesului, grupo folclórico rumano que celebra los 30 años de amistad entre Gherla y Yzeure, ofrecen un baile público con danzas tradicionales rumanas y bourbonnais.

