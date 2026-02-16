Bal traditionnel avec Versus Laroque-Timbaut
Bal traditionnel avec Versus Laroque-Timbaut samedi 28 février 2026.
Bal traditionnel avec Versus
Salle des fêtes Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Versus est un duo formé par Benoît Guerbigny et Maxence Camelin. Le duo utilise des instruments traditionnels tels que l’accordéon diatonique, le hautbois populaire, la cabrette et la boha.
Repas du soir sur place.
Réservation obligatoire avant le 25 février 2026.
Salle des fêtes Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 02 86 71 culturasdoc@gmail.com
English : Bal traditionnel avec Versus
Versus is a duo formed by Benoît Guerbigny and Maxence Camelin. The duo plays traditional instruments such as the diatonic accordion, oboe, cabrette and boha.
Evening meal on site.
Reservations required by February 25, 2026.
L’événement Bal traditionnel avec Versus Laroque-Timbaut a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot