Bal traditionnel avec Versus Laroque-Timbaut

Bal traditionnel avec Versus

Salle des fêtes Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Versus est un duo formé par Benoît Guerbigny et Maxence Camelin. Le duo utilise des instruments traditionnels tels que l’accordéon diatonique, le hautbois populaire, la cabrette et la boha.

Repas du soir sur place.

Réservation obligatoire avant le 25 février 2026.

Salle des fêtes Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 02 86 71 culturasdoc@gmail.com

English : Bal traditionnel avec Versus

Versus is a duo formed by Benoît Guerbigny and Maxence Camelin. The duo plays traditional instruments such as the diatonic accordion, oboe, cabrette and boha.

Evening meal on site.

Reservations required by February 25, 2026.

