Bal traditionnel Centre Culturel Bénéjacq vendredi 26 septembre 2025.
Centre Culturel 3 Impasse Camors Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
– 19h30 initiation gratuite aux sauts béarnais
– 20h15 auberge espagnole
– 20h45 bal traditionnel .
Centre Culturel 3 Impasse Camors Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 77 99 31 mjjm.pemoulie@wanadoo.fr
