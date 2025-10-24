Bal traditionnel Centre Culturel Bénéjacq

Bal traditionnel Centre Culturel Bénéjacq vendredi 24 octobre 2025.

Bal traditionnel

Centre Culturel 3 Impasse Camors Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Bal traditionnel tous les 4ème vendredis du mois

musiques et danses traditionnelles de la région autour des ménestrèrs gascons, de Cécile Nuñez, de Viviane Moncaubeig et des accordéons de lys.

– 19h30 initiation gratuite par Jean-Jacques-Habarès

– 20h15 auberge espagnole

– 20h45 bal traditionnel .

Centre Culturel 3 Impasse Camors Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 77 99 31 mjjm.pemoulie@wanadoo.fr

