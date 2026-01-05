Bal traditionnel Centre Culturel Bénéjacq

Bal traditionnel

Centre Culturel 3 Impasse Camors Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Musiques et danses traditionnelles de notre région.

Les musiciens, tous bénévoles, entourent les menestrèrs gascons , ainsi que Cécile Nunez, Viviane Moncaubeig et ses accordéons de lys et toute personne passionnée de musique.

Tous les danseurs, débutants ou initiés, sont les bienvenus. .

Centre Culturel 3 Impasse Camors Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 77 99 31 mjjm.pemoulie@wanadoo.fr

