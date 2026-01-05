Bal traditionnel Centre Culturel Bénéjacq
Bal traditionnel Centre Culturel Bénéjacq vendredi 23 janvier 2026.
Bal traditionnel
Centre Culturel 3 Impasse Camors Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques
Musiques et danses traditionnelles de notre région.
Les musiciens, tous bénévoles, entourent les menestrèrs gascons , ainsi que Cécile Nunez, Viviane Moncaubeig et ses accordéons de lys et toute personne passionnée de musique.
Tous les danseurs, débutants ou initiés, sont les bienvenus. .
