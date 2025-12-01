Bal traditionnel Centre France Place de l’Église, passage des Charitains Ébreuil

Bal traditionnel Centre France

Place de l’Église, passage des Charitains Café associatif du val de Sioule (opus café) Ébreuil Allier

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

Date(s) :

2025-12-19

bal trad avec musiciens (vielle , accordéon, clarinette….) et avec initiation aux danses pour les débutants (polkas, scottishs, danses de groupe…)

Place de l’Église, passage des Charitains Café associatif du val de Sioule (opus café) Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes opuscafe03450@gmail.com

English :

bal trad with musicians (hurdy-gurdy, accordion, clarinet….) and dance initiation for beginners (polkas, scottishs, group dances…)

