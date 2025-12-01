Bal traditionnel Centre France Place de l’Église, passage des Charitains Ébreuil
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19 22:00:00
2025-12-19
bal trad avec musiciens (vielle , accordéon, clarinette….) et avec initiation aux danses pour les débutants (polkas, scottishs, danses de groupe…)
Place de l’Église, passage des Charitains Café associatif du val de Sioule (opus café) Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes opuscafe03450@gmail.com
English :
bal trad with musicians (hurdy-gurdy, accordion, clarinet….) and dance initiation for beginners (polkas, scottishs, group dances…)
