Bal traditionnel Lu Chamçac Champsac

Bal traditionnel

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Venez passer un moment dansant et convivial lors d’un bal traditionnel où toutes les générations se croisent et se rencontrent. .

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lechampsac@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bal traditionnel Champsac a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Ouest Limousin