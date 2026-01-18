Bal traditionnel Lu Chamçac Champsac
Bal traditionnel Lu Chamçac Champsac vendredi 30 janvier 2026.
Bal traditionnel
Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne
Tarif : – –
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Venez passer un moment dansant et convivial lors d’un bal traditionnel où toutes les générations se croisent et se rencontrent. .
Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lechampsac@mailo.com
English :
