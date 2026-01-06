Bal traditionnel de la MJC

Place Claude Rousseau Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 21:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Bal traditionnel de la MJC, avec les danseurs de la MJC et le groupe Tornarem Dançar

Bal traditionnel de la MJC, avec les danseurs de la MJC et le groupe Tornarem Dançar .

Place Claude Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Traditional MJC ball, with MJC dancers and the Tornarem Dançar group

L’événement Bal traditionnel de la MJC Cahors a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Cahors Vallée du Lot