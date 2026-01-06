Bal traditionnel de la MJC Cahors
Place Claude Rousseau Cahors Lot
Tarif : – –
Début : 2026-02-21 21:00:00
2026-02-21
Bal traditionnel de la MJC, avec les danseurs de la MJC et le groupe Tornarem Dançar
Place Claude Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62
English :
Traditional MJC ball, with MJC dancers and the Tornarem Dançar group
