[Bal traditionnel irlandais]

Salle Paul Eluard Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Les musiciens du groupe Na Gaill sont de retour pour fêter comme il se doit la Saint-Patrick !

Au programme

→ Samedi 14 mars à 20h Le bal traditionnel

Une soirée conviviale et festive à partager en famille ou entre amis.

Tout le monde peut participer rien de compliqué, il suffit de se laisser guider par Ghislain, le Câlleur qui vous expliquera les figures de danse au fur et à mesure..

Les musiciens sauront vous entrainer dans la danse par des jigs et reels endiablés.

Détente et bonne humeur assurées !

Salle Paul Eluard Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60 contact@dieppetourisme.com

L’événement [Bal traditionnel irlandais] Dieppe a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie