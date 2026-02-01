Bal traditionnel Marans Danse Trad Place des Halles Marans
Bal traditionnel Marans Danse Trad Place des Halles Marans jeudi 19 février 2026.
Bal traditionnel Marans Danse Trad
Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime
Gratuit
Date : 2026-02-19 20:45:00
Début : 2026-02-19 20:45:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-02-19 2026-03-19 2026-05-21 2026-06-18 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-17
L’association Marans Danse Trad’ vous propose un bal de musiques traditionnelles tous les 3ème jeudi du mois.
Gratuit
Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 62 87 08 chapitreau.christian@orange.fr
English :
The Marans Danse Trad’ association offers a traditional music ball every 3rd Thursday of the month.
Free
L’événement Bal traditionnel Marans Danse Trad Marans a été mis à jour le 2026-02-13 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin