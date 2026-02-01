Bal traditionnel Marans Danse Trad Place des Halles Marans

Bal traditionnel Marans Danse Trad

Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:45:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-02-19 2026-03-19 2026-05-21 2026-06-18 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-17

L’association Marans Danse Trad’ vous propose un bal de musiques traditionnelles tous les 3ème jeudi du mois.

Gratuit

.

Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 62 87 08 chapitreau.christian@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Marans Danse Trad’ association offers a traditional music ball every 3rd Thursday of the month.

Free

L’événement Bal traditionnel Marans Danse Trad Marans a été mis à jour le 2026-02-13 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin