Bal traditionnel Ménétréol-sous-Sancerre

Bal traditionnel Ménétréol-sous-Sancerre samedi 20 septembre 2025.

Bal traditionnel

Ménétréol-sous-Sancerre Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-09-20 21:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Le bal est un bal « trad » basé sur des musiques du Morvan (trio Buteau-Millet-Pin) mais aussi du « centre France » (Berry-Bourbonnais-Nivernais) pour le duo Marivole et ses amis, comme d’habitude, il est ouvert à tous et toutes… comme à notre habitude ce bal se fera en acoustique, sans sono… un grand confort d’écoute pour musiciens et danseurs !

Repas tirés du panier et buvette 10 .

Ménétréol-sous-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 14 68

English :

Traditional ball

German :

Traditioneller Ball

Italiano :

Palla tradizionale

Espanol :

Pelota tradicional

