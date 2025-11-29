Bal traditionnel Monpazier
Bal traditionnel Monpazier samedi 29 novembre 2025.
Bal traditionnel
Salle des fêtes Monpazier Dordogne
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Bal traditionnel animé par Les Gars’zier du trad.
16h-18h atelier d’initiation (bourrées, scottishes, mazurkas)
18h-20h30 repas partagé tiré du sac
20h30 bal .
Salle des fêtes Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 41 33 28
L’événement Bal traditionnel Monpazier a été mis à jour le 2025-08-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides