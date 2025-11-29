Bal traditionnel Monpazier

Bal traditionnel

Bal traditionnel Monpazier samedi 29 novembre 2025.

Bal traditionnel

Salle des fêtes Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

Bal traditionnel animé par Les Gars’zier du trad.

16h-18h atelier d’initiation (bourrées, scottishes, mazurkas)
18h-20h30 repas partagé tiré du sac
20h30 bal   .

Salle des fêtes Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 41 33 28 

English : Bal traditionnel

German : Bal traditionnel

Italiano :

Espanol : Bal traditionnel

L’événement Bal traditionnel Monpazier a été mis à jour le 2025-08-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides