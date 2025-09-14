Bal traditionnel Monpazier
Bal traditionnel Monpazier dimanche 7 juin 2026.
Monpazier
Bal traditionnel
Halle Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Bal traditionnel animé par Hastapen . .
Halle Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 50 23
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English :
L’événement Bal traditionnel Monpazier a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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