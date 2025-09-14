Monpazier

Bal traditionnel

Halle Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Bal traditionnel animé par Hastapen . .

Halle Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 50 23

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English :

L’événement Bal traditionnel Monpazier a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides