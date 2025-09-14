Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bal traditionnel Monpazier

Bal traditionnel Monpazier

Bal traditionnel Monpazier dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Halle

Ville : 24540 Monpazier

Département : Dordogne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Monpazier

Bal traditionnel

Halle Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Bal traditionnel animé par Hastapen .   .

Halle Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 50 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bal traditionnel Monpazier a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Monpazier (Dordogne)