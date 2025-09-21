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AGENDA · Monpazier

Bal traditionnel Monpazier

samedi 21 novembre 2026 · Monpazier

Bal traditionnel Monpazier

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
24540 Monpazier
Département
Dordogne
Tarif

Monpazier

Bal traditionnel

Salle des fêtes Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Bal traditionnel animé par « Les garz’siers ».
De 16h à 18h, profitez d’un stage de danse, suivi d’un repas partagé, puis place au bal à partir de 20h30 jusqu’à minuit !   .

Salle des fêtes Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 50 23 

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English : Bal traditionnel

L’événement Bal traditionnel Monpazier a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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