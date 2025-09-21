Informations pratiques

Monpazier

Bal traditionnel

Salle des fêtes Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Bal traditionnel animé par « Les garz’siers ».

De 16h à 18h, profitez d’un stage de danse, suivi d’un repas partagé, puis place au bal à partir de 20h30 jusqu’à minuit ! .

Salle des fêtes Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 50 23

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English : Bal traditionnel

L’événement Bal traditionnel Monpazier a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides