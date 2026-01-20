BAL TRADITIONNEL OCCITAN SALLE DES FETES MICHEL BON Cazères

BAL TRADITIONNEL OCCITAN

SALLE DES FETES MICHEL BON 2 Rue des Capucins Cazères Haute-Garonne

L’association Irlandoc de Cazères organise des bals trad certains jeudi soir à partir de 21 h. Ils se déroulent le jour des ateliers de danse et musique trad occitan de l’association

Le bal du 19 février sera occitan/trad français, avec le groupe Balenst’Oc

BAL accessible à tous les niveaux et ouvert à tous les publics

Lieu au niveau -2 de la salle des fêtes Michel Bon de Cazères (accès par la pente à droite du bâtiment)

Petite buvette sur place

Participation au frais 8€, 5 € pour les adhérents 8 .

SALLE DES FETES MICHEL BON 2 Rue des Capucins Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie irlandoc@orange.fr

English :

The Irlandoc association in Cazères organizes trad dances on Thursday evenings from 9 pm. They take place on the same day as the association’s Occitan trad dance and music workshops

The ball on February 19 will be Occitan/French Trad, with the group Balenst’Oc

