Ussel

Bal traditionnel occitan

Salle des fêtes Ussel Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Afin de partager un moment convivial, venez assister à ce bal traditionnel !

Dès le début de la soirée, les danseurs vont investir la piste au son des bourrées, valses, et danses collectives dans une ambiance chaleureuse et intergénérationnelle

Afin de partager un moment convivial, venez assister à ce bal traditionnel !

Dès le début de la soirée, les danseurs vont investir la piste au son des bourrées, valses, et danses collectives dans une ambiance chaleureuse et intergénérationnelle. Les habitués guident volontiers les nouveaux venus, perpétuant cet esprit de transmission qui fait l’essence même des bals traditionnels.

Ces bals sont bien plus que de simples soirées festives ils constituent des moments de rencontres, d’échanges et de partage autour d’une culture vivante.

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Salle des fêtes Ussel 46240 Lot Occitanie +33 6 72 06 77 59

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English :

To share a convivial moment, come and attend this traditional ball!

From the beginning of the evening, dancers will take over the dance floor to the sound of bourrées, waltzes, and group dances in a warm and intergenerational atmosphere

L’événement Bal traditionnel occitan Ussel a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Gourdon