Bal traditionnel place Richard Feuillet Ondres

Rendez-vous à 15h dans la salle Capranie de Ondres pour un Bal Trad, animé par l’orchestre A Hum de Calhau . Ouvert à tous même aux débutants. Vous y danserez des danses traditionnelles (cercles, rondeaux, congos mais aussi des valses, polkas, scottishes, mazurkas, bourrées, sauts béarnais et basques….), dans une ambiance bon enfant.
Prix de l’entrée 8€, gratuit pour les moins de 18 ans. Boissons sans alcool et pâtisseries gratuites. .
place Richard Feuillet Salle Capranie Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19
