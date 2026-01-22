Bal traditionnel place Richard Feuillet Ondres

Bal traditionnel

Rendez-vous à 15h dans la salle Capranie de Ondres pour un Bal Trad, animé par l’orchestre A Hum de Calhau . Ouvert à tous même aux débutants. Vous y danserez des danses traditionnelles (cercles, rondeaux, congos mais aussi des valses, polkas, scottishes, mazurkas, bourrées, sauts béarnais et basques….), dans une ambiance bon enfant.

Prix de l’entrée 8€, gratuit pour les moins de 18 ans. Boissons sans alcool et pâtisseries gratuites. .

