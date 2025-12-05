BAL TRADITIONNEL TELETHON DE BOUSSENS PLACE DU PRE COMMUN Boussens
PLACE DU PRE COMMUN Avenue du Corps Franc Pomiès Boussens Haute-Garonne
Début : 2025-12-05 21:00:00
Venez nombreux participer au téléthon de Boussens au profit des enfants malades
BAL TRADITIONNEL ANIME PAR BRÒC ET BRUCH 5 .
Come and take part in the Boussens telethon in aid of sick children
