Bal Traditonnel Centre France Place de l église Ébreuil vendredi 5 septembre 2025.
Place de l église Opus Café Ébreuil Allier
Début : 2025-09-05 19:00:00
fin : 2025-09-05 21:00:00
2025-09-05
Bal avec initiation aux différents pas de polkas , scottishs, danses de groupes…
Place de l église Opus Café Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes opuscafe03450@gmail.com
English :
Ball with initiation to the different steps of polkas, scottishes, group dances…
German :
Ball mit Einführung in die verschiedenen Schritte von Polkas , Scottishs, Gruppentänzen…
Italiano :
Ballo con iniziazione ai diversi passi di polka, scottish, balli di gruppo…
Espanol :
Baile con iniciación a los diferentes pasos de polkas, scottishs, bailes de grupo…
