Bal Traditonnel Centre France Place de l église Ébreuil

Bal Traditonnel Centre France Place de l église Ébreuil vendredi 5 septembre 2025.

Bal Traditonnel Centre France

Place de l église Opus Café Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 19:00:00

fin : 2025-09-05 21:00:00

Date(s) :

2025-09-05

Bal avec initiation aux différents pas de polkas , scottishs, danses de groupes…

.

Place de l église Opus Café Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes opuscafe03450@gmail.com

English :

Ball with initiation to the different steps of polkas, scottishes, group dances…

German :

Ball mit Einführung in die verschiedenen Schritte von Polkas , Scottishs, Gruppentänzen…

Italiano :

Ballo con iniziazione ai diversi passi di polka, scottish, balli di gruppo…

Espanol :

Baile con iniciación a los diferentes pasos de polkas, scottishs, bailes de grupo…

L’événement Bal Traditonnel Centre France Ébreuil a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Val de Sioule