Informations pratiques

Montbeugny

Bal trap

Lieu-dit Les Mauvais Montbeugny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Bal trap cartouche libre. 1 lot pour tous les participants. Buvette et restauration possible sur place.

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Lieu-dit Les Mauvais Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 96 66 34 comitedesfetesmontbeugny@outlook.fr

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English :

Clay pigeon shooting with free ammunition. One set per participant. Refreshments and food available on site.

L’événement Bal trap Montbeugny a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région