Bal trap Montbeugny
samedi 29 août 2026 · Montbeugny
Informations pratiques
Montbeugny
Bal trap
Lieu-dit Les Mauvais Montbeugny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
Bal trap cartouche libre. 1 lot pour tous les participants. Buvette et restauration possible sur place.
.
Lieu-dit Les Mauvais Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 96 66 34 comitedesfetesmontbeugny@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Clay pigeon shooting with free ammunition. One set per participant. Refreshments and food available on site.
L’événement Bal trap Montbeugny a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région