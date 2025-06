Bal Trapp des pompiers à Bas en Basset Bas-en-Basset 12 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Bal Trapp des pompiers à Bas en Basset Stade de la France Bas-en-Basset Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-13

Tir à l’essai et concours les 12 & 13 juillet au Stade de la France (Bas-en-Basset) soupe aux choux dès 19h, snack & buvette, tir en soirée et nocturne… et bal dansant pour tous !

Stade de la France Bas-en-Basset

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Trial shooting and competition on July 12 & 13 at the Stade de la France (Bas-en-Basset) ? cabbage soup from 7pm, snacks & refreshments, evening and night shooting? and dancing for all!

German :

Schnupperschießen und Wettbewerbe am 12. und 13. Juli im Stade de la France (Bas-en-Basset) ? Kohlsuppe ab 19 Uhr, Snacks & Getränke, Abend- und Nachtschießen ? und Tanzball für alle!

Italiano :

Tiro di prova e gare il 12 e 13 luglio allo Stade de la France (Bas-en-Basset)? Zuppa di cavoli dalle 19.00, spuntini e rinfreschi, tiro serale e notturno e balli per tutti!

Espanol :

Pruebas de tiro y competiciones los días 12 y 13 de julio en el Stade de la France (Bas-en-Basset)… sopa de col a partir de las 19.00 h, aperitivos y refrescos, tiro vespertino y nocturno… ¡y baile para todos!

