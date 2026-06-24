Le Haut Soultzbach

Bal tricolore

Le Haut Soultzbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Soirée conviviale et festive, au programme Animation musicale assurée par DJ Brian, feu d’artifice à partir de 23h, buvette et restauration sur place (réservation conseillée pour les repas). 0 .

Le Haut Soultzbach 68780 Haut-Rhin Grand Est foyervallonsoultzbach@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bal tricolore Le Haut Soultzbach a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach