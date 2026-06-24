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Bal tricolore Le Haut Soultzbach

Bal tricolore Le Haut Soultzbach

Bal tricolore Le Haut Soultzbach lundi 13 juillet 2026.

Ville
68780 Le Haut Soultzbach
Département
Haut-Rhin
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0

Le Haut Soultzbach

Bal tricolore

Le Haut Soultzbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Soirée conviviale et festive, au programme Animation musicale assurée par DJ Brian, feu d’artifice à partir de 23h, buvette et restauration sur place (réservation conseillée pour les repas). 0  .

Le Haut Soultzbach 68780 Haut-Rhin Grand Est   foyervallonsoultzbach@gmail.com

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English :

L’événement Bal tricolore Le Haut Soultzbach a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach