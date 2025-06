Bal tricolore Ranspach 13 juillet 2025 19:00

Haut-Rhin

Bal tricolore rue de l'école Ranspach Haut-Rhin

Dimanche 2025-07-13 19:00:00

2025-07-13

Une soirée conviviale et dansante! A partir de 19h. Tartes flambées, buvette et petite restauration, défilé aux lampions, feu d'artifice offert par la commune et animée par Dj Doume.

Une soirée conviviale et dansante !

A partir de 19h.

Tartes flambées, merguez, frites…

Défilé aux lampions. Feu d’artifice offert par la commune.

Soirée animée par Dj Doume.

rue de l’école

rue de l'école
Ranspach 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 7 66 36 63 04 cpi.ranspach@gmail.com

English :

A convivial evening of dancing! Starting at 7pm. Tart flambées, refreshments and snacks, lantern parade, fireworks courtesy of the commune, with DJ Doume.

German :

Ein geselliger Abend mit Tanz! Ab 19 Uhr. Flammkuchen, Getränke und kleine Snacks, Laternenumzug, Feuerwerk, das von der Gemeinde gestiftet wird und von Dj Doume moderiert wird.

Italiano :

Una serata all’insegna del divertimento e del ballo! A partire dalle 19.00. Crostate flambé, rinfreschi e spuntini, sfilata di lanterne, fuochi d’artificio forniti dall’amministrazione comunale e DJ Doume.

Espanol :

Una noche de diversión y baile A partir de las 19.00 h. Tartas flambeadas, refrescos y aperitivos, desfile de farolillos, fuegos artificiales a cargo del ayuntamiento y DJ Doume.

