Bal us’trad

1 route des crêtes La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 18:00:00

fin : 2026-02-15 22:00:00

2026-02-15

Soirée concert et conférence. Né en 2001 en Alsace, Bal’us’trad est un collectif de plus de 20 musiciens, avec des projets musicaux distincts et toujours plein de belles surprises. Bal’us’trad, une musique à vivre, à rire, à danser et à écouter!

Bal pour des bals à danser; us pour des us et coutumes; et Trad pour tradition.Tout public

1 route des crêtes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 50 contact@pied-du-hohneck.fr

Evening concert and conference. Born in 2001 in Alsace, Bal’us’trad is a collective of over 20 musicians, with distinct musical projects and always full of surprises. Bal’us’trad, music to live, laugh, dance and listen to!

Bal for dancing balls; us for customs and traditions; and Trad for tradition.

L’événement Bal us’trad La Bresse a été mis à jour le 2026-02-10 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES