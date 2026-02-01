Bal | Vendredi tout est permis Salle des fêtes Langeac

Bal | Vendredi tout est permis

Salle des fêtes Ile d’amour Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 23:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

C’est reparti pour une saison des bals !

.

Salle des fêtes Ile d’amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 44 89 27 simcasensation@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s back to the dance season!

L’événement Bal | Vendredi tout est permis Langeac a été mis à jour le 2026-01-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier