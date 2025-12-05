BAL VERONIQUE POMIES ET SON ORCHESTRE Nasbinals

BAL VERONIQUE POMIES ET SON ORCHESTRE

La Rosée du Matin Nasbinals Lozère

Avis aux danseur.euse.s !

Ce vendredi 12 décembre, nous avons le plaisir d’accueillir l’accordéoniste aveyronnaise Véronique Pomiès et son orchestre pour faire chauffer la piste de La Rosée du Matin.

A vos marques… Prêt.e.s ? Dansez !

Valse, tango, paso-doble, bourrée auvergnate, marche, crouzade… de quoi se mettre en jambe juste avant l’hiver et les fêtes de fin d’année.

• Vendredi 12 décembre

• Rendez-vous à partir de 20h00 à La Rosée du Matin

• Début du bal 20h30 | Fermeture des portes 1h00

• Bal tous publics

• Tarif normal 12€ | Tarif réduit (adhérent.e.s ; moins de 25 ans) 10€

Soirée organisée par l’association La Rosée du Matin A.U.B.R.A.C. .

La Rosée du Matin Nasbinals 48260 Lozère Occitanie

