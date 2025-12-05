BAL VERONIQUE POMIES ET SON ORCHESTRE Nasbinals
BAL VERONIQUE POMIES ET SON ORCHESTRE Nasbinals vendredi 12 décembre 2025.
BAL VERONIQUE POMIES ET SON ORCHESTRE
La Rosée du Matin Nasbinals Lozère
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Avis aux danseur.euse.s !
Ce vendredi 12 décembre, nous avons le plaisir d’accueillir l’accordéoniste aveyronnaise Véronique Pomiès et son orchestre pour faire chauffer la piste de La Rosée du Matin.
A vos marques… Prêt.e.s ? Dansez !
Valse, tango, paso-doble, bourrée auvergnate, marche, crouzade… de quoi se mettre en jambe juste avant l’hiver et les fêtes de fin d’année.
• Vendredi 12 décembre
• Rendez-vous à partir de 20h00 à La Rosée du Matin
• Début du bal 20h30 | Fermeture des portes 1h00
• Bal tous publics
• Tarif normal 12€ | Tarif réduit (adhérent.e.s ; moins de 25 ans) 10€
Soirée organisée par l’association La Rosée du Matin A.U.B.R.A.C. .
La Rosée du Matin Nasbinals 48260 Lozère Occitanie
