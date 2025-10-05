Bal vintage Voves Danse et Country Les Villages Vovéens

Bal vintage Voves Danse et Country Les Villages Vovéens dimanche 5 octobre 2025.

Bal vintage Voves Danse et Country

5 Rue Roger Gommier Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-05 14:00:00

2025-10-05

Après-midi dansant vintage pour tous, ambiance conviviale et familiale !

Place à la nostalgie et à la bonne humeur avec un bal vintage ouvert à tous les niveaux. Sur une sélection de grands classiques, en solo, en couple ou entre amis, venez enchaîner les pas dans une ambiance chaleureuse portée par les bénévoles de Voves Danse et Country. Tenues rétro bienvenues (facultatif) et chaussures confortables conseillées pour profiter pleinement de la piste. Idéal pour partager un moment intergénérationnel, retrouver des standards intemporels et (re)découvrir le plaisir de danser ensemble dans un cadre convivial. Réservation souhaitée pour faciliter l’accueil. 6 .

5 Rue Roger Gommier Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 38 03 92 countrydevoves@gmail.com

English :

Take part in a friendly afternoon of dancing in Voves, organized by the CCAS

German :

Nehmen Sie an einem geselligen Tanznachmittag in Voves teil, der vom CCAS organisiert wird

Italiano :

Partecipate a un divertente pomeriggio di ballo a Voves, organizzato dal CCAS

Espanol :

Participa en una divertida tarde de baile en Voves, organizada por la CCAS

L’événement Bal vintage Voves Danse et Country Les Villages Vovéens a été mis à jour le 2025-08-26 par OT COEUR DE BEAUCE