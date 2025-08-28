Bal vintage Voves Danse et Country Les Villages Vovéens

Bal vintage Voves Danse et Country Les Villages Vovéens dimanche 25 janvier 2026.

Bal vintage Voves Danse et Country

5 Rue Roger Gommier Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2026-01-25 14:00:00

2026-01-25

Après-midi 100 % country ouvert à tous, ambiance conviviale et musicale !

Cap sur l’esprit western pour un après-midi dansant convivial porté par les bénévoles de Voves Danse et Country. Au programme une large playlist country pour enchaîner les chorégraphies en line et en partner, des classiques fédérateurs et quelques nouveautés pour satisfaire débutants comme danseurs confirmés. Les animateurs de l’association veillent au bon déroulé, proposent des rappels de pas et favorisent l’accueil des nouveaux. Tenue à thème bienvenue (sans obligation) ; chaussures à semelles lisses conseillées pour le confort sur la piste. Moment idéal pour partager un temps de danse et de bonne humeur entre amis, en famille ou avec le club. Réservation souhaitée pour faciliter l’organisation. 6 .

5 Rue Roger Gommier Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 38 03 92 vovesdanseetcountry@orange.fr

English :

A 100% country-style afternoon open to all, with a friendly, musical atmosphere!

German :

100 % Country-Nachmittag, offen für alle, gesellige Atmosphäre und Musik!

Italiano :

Un pomeriggio 100% country aperto a tutti, con un’atmosfera amichevole e musicale!

Espanol :

Una tarde 100% country, abierta a todos, con un ambiente agradable y musical

