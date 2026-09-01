Balabulle Barzy-sur-Marne
dimanche 27 septembre 2026 · Barzy-sur-Marne
Informations pratiques
Barzy-sur-Marne
Balabulle
4 Rue Saint-Vincent Barzy-sur-Marne Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Balabulle, la balade nature qui vous met du baume au coeur.
5ème édition de la Balabulle,
Profitez d’une balade exceptionnelle à travers le vignoble, découvrez des panoramas imprenables sur la Vallée de la Marne et gouter les secrets du Champagne, agrémenté le midi d’un repas gastronomique réalisé par le Chef Jean-François Pech.
Tarifs & Inscriptions
Randonnée œnotouristique 20 € / Gratuit pour les -15 ans.
Repas gastronomique 38 € / 15 € Enfant -15 ans.
La journée (randonnée + repas) 55 € / Enfant 15 €
Le Champagne Faÿ Michel sera ravi de vous retrouver à cette occasion et de partager ce moment de détente et de découverte.
⚠️ Inscription en ligne obligatoire paiement sécurisé à l’inscription.
Réservez dès maintenant ! https://www.champagne-fay.fr/vin-de-champagne-actualites-balabulle-2026-fr-127.html
Places limitées.
Programme complet https://www.champagne-fay.fr/UserFiles/file/Programme-Balabulle-2026-2.pdf .
4 Rue Saint-Vincent Barzy-sur-Marne 02850 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 70 21 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Balabulle, the heart-warming nature walk.
L’événement Balabulle Barzy-sur-Marne a été mis à jour le 2026-08-24 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne