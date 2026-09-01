Informations pratiques

Barzy-sur-Marne

Balabulle

4 Rue Saint-Vincent Barzy-sur-Marne Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Balabulle, la balade nature qui vous met du baume au coeur.

5ème édition de la Balabulle,

Profitez d’une balade exceptionnelle à travers le vignoble, découvrez des panoramas imprenables sur la Vallée de la Marne et gouter les secrets du Champagne, agrémenté le midi d’un repas gastronomique réalisé par le Chef Jean-François Pech.

Tarifs & Inscriptions

Randonnée œnotouristique 20 € / Gratuit pour les -15 ans.

Repas gastronomique 38 € / 15 € Enfant -15 ans.

La journée (randonnée + repas) 55 € / Enfant 15 €

Le Champagne Faÿ Michel sera ravi de vous retrouver à cette occasion et de partager ce moment de détente et de découverte.

⚠️ Inscription en ligne obligatoire paiement sécurisé à l’inscription.

Réservez dès maintenant ! https://www.champagne-fay.fr/vin-de-champagne-actualites-balabulle-2026-fr-127.html

Places limitées.

Programme complet https://www.champagne-fay.fr/UserFiles/file/Programme-Balabulle-2026-2.pdf .

4 Rue Saint-Vincent Barzy-sur-Marne 02850 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 70 21 44

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English :

Balabulle, the heart-warming nature walk.

L’événement Balabulle Barzy-sur-Marne a été mis à jour le 2026-08-24 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne