Gironde

Début : 2025-05-17 09:30:00

fin : 2025-05-17 14:00:00

2025-05-17

Balad’ & Vous une matinée inoubliable en pleine nature, à vivre en famille !

Accueil convivial autour d’un p’tit déj’ offert, suivi de balades thématiques adaptées à chaque tranche d’âge (0-17 ans) !

Au programme

– Balade sensorielle et contée avec Madame Saperlipopette (0-4 ans)

– Ateliers nature avec les ânes, visite de ferme et ateliers créatifs avec l’Empreinte (5-7 ans)

– Enquêtes nature « sur les traces de Léon le Gardon ! » avec Pêche33, land art et portrait de nature avec Escale33 (8-10 ans)

-Jeux de piste « les z’aventuriers de la cache perdue » avec le secteur jeunes du Fronsadais (11-17 ans)

Activités gratuites, rafraîchissements offerts, espace pique-nique à disposition…

Un moment privilégié à partager avec vos enfants, au cœur de la nature ! .

