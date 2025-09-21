Balada à vélo Hon-Hergies

Balada à vélo Hon-Hergies dimanche 21 septembre 2025.

Balada à vélo

Mairie de Hon-Hergies Hon-Hergies Nord

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Balade à vélo à la découverte de nos moulins.

Mairie de Hon-Hergies Hon-Hergies 59570 Nord Hauts-de-France +33 6 72 93 63 72

English :

Discover our mills by bike.

German :

Fahrradtour zur Entdeckung unserer Mühlen.

Italiano :

Una passeggiata in bicicletta alla scoperta dei nostri mulini.

Espanol :

Un paseo en bicicleta para descubrir nuestros molinos.

