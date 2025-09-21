Balada à vélo Hon-Hergies
Balada à vélo Hon-Hergies dimanche 21 septembre 2025.
Balada à vélo
Mairie de Hon-Hergies Hon-Hergies Nord
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Balade à vélo à la découverte de nos moulins.
Mairie de Hon-Hergies Hon-Hergies 59570 Nord Hauts-de-France +33 6 72 93 63 72
English :
Discover our mills by bike.
German :
Fahrradtour zur Entdeckung unserer Mühlen.
Italiano :
Una passeggiata in bicicletta alla scoperta dei nostri mulini.
Espanol :
Un paseo en bicicleta para descubrir nuestros molinos.
L’événement Balada à vélo Hon-Hergies a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de l’Avesnois