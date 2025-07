Baladalisme à Paris Quartier du Marais Paris

Baladalisme à Paris 20 et 21 septembre Quartier du Marais Paris

Places limitées. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Après Dadaïsme, Existentialisme, Modernisme et Post-modernisme, voici Baladalisme !

La nouvelle balade patrimoniale parisienne dans le Marais des artistes en exil de Perse et d’Afghanistan.

En collaboration avec les Centres Culturels de Rencontre et la Maison de la Poésie.

Quartier du Marais 75004 Paris

Balade patrimoniale des artistes en exil de Perse et d’Afghanistan

@Bastina