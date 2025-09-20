Baladalisme – Balade artistique au coeur de Paris La Caféothèque de Paris Paris

En raison du nombre de places limité par balade, l’inscription est obligatoire. Celle-ci est gratuite pour tous et toutes. Vous pouvez vous inscrire en suivant ce lien : https://lc.cx/NQc9BM

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

En partenariat avec Baština Voyages et grâce à un financement exceptionnel de la Fondation Daniel et Nina Carasso, l’Association des Centres culturels de rencontre (ACCR) a impulsé un projet de balade patrimoniale créée et animée par quatre artistes : Mostafa Hazara, poète et chercheur afghan, Mahtab Ghorbani, poétesse et écrivaine iranienne, Ali Jamshidifar, illustrateur, dessinateur de presse et graphiste iranien, ainsi qu’Hossein Rajabian, cinéaste, scénariste et photographe iranien.

Cette déambulation permettra de redécouvrir Paris par des anecdotes de vie et par un prisme artistique. La balade sera également un moment privilégié d’échanges entre participant.es et artistes durant lequel chacun.e sera invité.e à rebondir et à partager ses impressions.

Ces quatre artistes sont lauréat.es du programme de résidence Nora, coordonné par l’ACCR depuis 2016 et s’adressant à des artistes, des chercheur.euses et des professionnel.les de la culture réfugié.es récemment arrivé.es en exil en France. Ce programme reçoit le soutien du ministère de la Culture.

La Caféothèque de Paris 52 rue de l’Hôtel de ville 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France 07 82 26 87 22 https://www.accr-europe.org/fr [{« type »: « link », « value »: « https://lc.cx/NQc9BM »}] [{« link »: « https://www.accr-europe.org/fr/les-actualites/actualites-professionnelles/journees-europeennes-du-patrimoine-2025-baladalisme_1 »}, {« link »: « https://www.accr-europe.org/fr/les-residences/les-programmes/nora »}] La balade débutera à proximité de la Caféothèque de Paris pour se terminer aux alentours du Centre Pompidou.

Le point de rendez-vous exact vous sera partagé à réception d’un mail de confirmation de notre part, une fois le formulaire d’inscription envoyé. Métro Ligne 7 – Pont Marie

Bus 67 & 72 – Pont Marie

