Balad’ânes La Roche-Clermault

Une balade au rythme de l’âne au sein de Murmur’ânes aux Millevents une ferme-refuge, avec une centaine d’animaux au cœur de la nature !

La Roche-Clermault 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 77 91 34 05 murmuranes@gmail.com

English :

A walk to the rhythm of the donkey at Murmur’ânes in Les Millevents, a refuge farm with a hundred animals in the heart of nature!

German :

Ein Spaziergang im Rhythmus des Esels auf dem Bauernhof Murmur’ânes in Les Millevents, einem Zufluchtsort mit 100 Tieren inmitten der Natur!

Italiano :

Una passeggiata al ritmo dell’asino a Murmur’ânes a Les Millevents, una fattoria rifugio con un centinaio di animali nel cuore della natura!

Espanol :

Un paseo al ritmo del burro en Murmur’ânes en Les Millevents, ¡una granja refugio con un centenar de animales en plena naturaleza!

