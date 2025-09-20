Balade « 1 balade 2 castors » Arrêt de bus Le Nain Saint-Herblain

Réservation conseillée. Inscriptions ouvertes le 25 août.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Balade commentée : (Re)découvrez l’aventure constructive du mouvement Castors à l’occasion d’une balade en 2 temps : d’abord une découverte des Castors du Tillay à travers une déambulation et des documents d’archives, photos anciennes et témoignages puis quelques arrêts de bus plus loin, la suite de la visite aux Castors St-Yves où des comédien.nes et une « maison qui parle » vous attendent pour entrer un peu plus dans le quotidien des Castors…

Arrêt de bus Le Nain 253 boulevard du Massacre Nantes Saint-Herblain 44100 Moulin du Tillay-La Garotterie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0892 464 044 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}]

