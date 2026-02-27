Balade 3Des mots dans la nature Rue de la Bergerie Cambo-les-Bains

Balade 3Des mots dans la nature

Rue de la Bergerie Colline de la Bergerie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Prenez votre casse-croûte. On vous invite à une balade saupoudrée de contes et de légendes, avec des textes choisis pour leur résonnance avec les lieux. Avec l’approche imaginaire, vous (re)découvrez les plantes et les animaux qui peuplent cet Espace Naturel Sensible au cractère parfois magique.

Inscriptions obligatoires auprès du CPIE Pays basque.

Adultes et enfants à partir de 8 ans. .

Rue de la Bergerie Colline de la Bergerie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 20 cpie.pays.basque@orange.fr

