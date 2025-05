Balade à 2 voix en forêt – Grane, 14 juin 2025 10:15, Grane.

Drôme

Balade à 2 voix en forêt Aux sensouzes Grane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 10:15:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Découvrez le milieu forestier et ses différentes fonctions lors d’une balade commentée par l’ONF (gestionnaire de la forêt communale de Grâne) et l’Association des communes forestières de la Drôme (animateur de la forêt pédagogique).

.

Aux sensouzes

Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 43 82 campus@val-de-drome.com

English :

Discover the forest environment and its different functions during a guided walk led by the ONF (manager of Grâne’s communal forest) and the Association des communes forestières de la Drôme (educational forest leader).

German :

Entdecken Sie den Lebensraum Wald und seine verschiedenen Funktionen auf einem Spaziergang, der von der ONF (Verwalter des Gemeindewaldes von Grâne) und der Association des communes forestières de la Drôme (Betreuer des Lehrwaldes) kommentiert wird.

Italiano :

Scoprite l’ambiente forestale e le sue diverse funzioni durante un’escursione guidata dall’ONF (gestore della foresta comunale di Grâne) e dall’Association des communes forestières de la Drôme (animatore forestale didattico).

Espanol :

Descubra el entorno forestal y sus diferentes funciones en un paseo guiado por la ONF (gestora del bosque comunal de Grâne) y la Association des communes forestières de la Drôme (animadora forestal pedagógica).

L’événement Balade à 2 voix en forêt Grane a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme