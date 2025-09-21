Balade à 2 voix : les secrets du Masnègre Mairie de Sergeac Sergeac

Balade à 2 voix : les secrets du Masnègre Dimanche 21 septembre, 15h00 Mairie de Sergeac Dordogne

Nombre de places limité. Gratuit. Réservation obligatoire. Lieu précis de RDV donné à l’inscription.

Pour que la forêt du Masnègre vous révèle toutes ses merveilles patrimoniales, il vous faudra d’abord relever quelques défis en famille avec une médiatrice !

Le clou du spectacle : un conte sur la vallée par notre conteuse, au sein d’un magnifique amphithéâtre en pierre sèche.

De 4 à 12 ans, accompagné en famille. Durée : 2h

Distance aller-retour : 3 km

Gratuit, sur inscription obligatoire : 05 53 06 06 97 ou reservation@pole-prehistoire.com

Mairie de Sergeac Pl. René Castanet, 24290 Sergeac Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

© Pôle d’interprétation de la Préhistoire