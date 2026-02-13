Balade à Beaune-les-Mines, Beaune-les-Mines, Limoges

Balade à Beaune-les-Mines Samedi 28 février, 14h30 Beaune-les-Mines Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Début : 2026-02-28T14:30:00+01:00 – 2026-02-28T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T14:30:00+01:00 – 2026-02-28T16:00:00+01:00

AVOIR BEAUNE-MINES !

Accompagné d’un guide-conférencier, vous pourrez déambuler dans cet ancien village marqué par son patrimoine architectural et son passé minier.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Venez découvrir l’histoire de Beaune-les-Mines. #Villedartetdhistoire

© Ville de Limoges