Balade à bord d’anciennes locomotives Chemin de fer forestier Abreschviller

Balade à bord d’anciennes locomotives Chemin de fer forestier Abreschviller samedi 20 septembre 2025.

Balade à bord d’anciennes locomotives 20 et 21 septembre Chemin de fer forestier Moselle

Adulte 13€. Enfant 10.50€. Gratuit pour les moins de 4 ans. Durée de la visite : 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Balade à bord de nos anciennes locomotives le long de la Sarre Rouge. Au fil du parcours, vous découvrirez une démonstration de notre matériel ferroviaire et aurez l’occasion de visiter nos ateliers.

Chemin de fer forestier 2 place Norbert Prévot, 57560 Abreschviller Abreschviller 57560 Moselle Grand Est 03 87 03 71 45 http://train-abreschviller.fr Le chemin de fer forestier d’Abreschviller est un ancien réseau ferroviaire conçu pour l’exploitation de la forêt d’Abreschviller, située dans le massif des Vosges, en Moselle.

Aujourd’hui, une partie de ce réseau a été reconvertie en ligne touristique. D’anciens trains à traction vapeur ou diesel circulent sur une voie étroite de 0,70 m et longue de 6,1 km, serpentant le cœur de la vallée de la Sarre Rouge. Parking à proximité.

Balade à bord de nos anciennes locomotives le long de la Sarre Rouge. Au fil du parcours, vous découvrirez une démonstration de notre matériel ferroviaire et aurez l’occasion de visiter nos ateliers.

© Acfa