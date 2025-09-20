Balade à bord d’un petit train touristique Marché couvert Épinal

Balade à bord d’un petit train touristique Marché couvert Épinal samedi 20 septembre 2025.

Balade à bord d’un petit train touristique 20 et 21 septembre Marché couvert Vosges

Tarif : 4,00 € ; gratuit pour les moins de 4 ans. Office de tourisme d’Épinal : 03 29 82 53 32 ou directement sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Montez à bord du petit train touristique et, dès le premier coup de sifflet, partez à la découverte de la ville d’Épinal.

Deux circuits de visite commentée au choix vous sont proposés :

– un itinéraire en centre-ville (à 14h ou à 16h),

– ou un parcours bucolique dans le parc du château (à 15h).

Marché couvert Place Georgin, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 82 53 32 http://www.tourisme-epinal.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 82 53 32 »}] Face à la place Georgin se trouve l’actuel marché couvert d’Épinal. Il a été initialement bâti en bois sur une partie du terrain du couvent des Annonciades Bleues, puis reconstruit en 1895 avec une armature métallique (à la même époque que le pavillon Baltard ou la tour Eiffel).

Après avoir subi plusieurs interventions de réhabilitation, dont la dernière en 2005, le marché couvert d’Épinal s’ouvre, aujourd’hui, sur un vaste parvis donnant sur la place François-Georgin.

Montez à bord du petit train touristique et, dès le premier coup de sifflet, partez à la découverte de la ville d’Épinal.

© JF Hamard