Balade à Bussac Forêt Bienvenue chez nous point d’eau de la piste BF11 Bussac-Forêt
Balade à Bussac Forêt Bienvenue chez nous point d’eau de la piste BF11 Bussac-Forêt samedi 20 juin 2026.
Bussac-Forêt
Balade à Bussac Forêt Bienvenue chez nous
point d’eau de la piste BF11 Lugéras Bussac-Forêt Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Départ pour une randonnée de 6km . Découverte du patrimoine forestier et viste de la chapelle du village. Verre de l’amitié à l’arrivée. Prévoir chaussures de marche, anti moustique.
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point d’eau de la piste BF11 Lugéras Bussac-Forêt 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 28 70
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English :
Departure for a 6km hike. Discover the forest heritage and visit the village chapel. Glass of friendship on arrival. Please bring walking shoes and mosquito repellent.
L’événement Balade à Bussac Forêt Bienvenue chez nous Bussac-Forêt a été mis à jour le 2026-05-07 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge