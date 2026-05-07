Balade à Bussac Forêt Bienvenue chez nous point d’eau de la piste BF11 Bussac-Forêt

Bussac-Forêt

Balade à Bussac Forêt Bienvenue chez nous

point d’eau de la piste BF11 Lugéras Bussac-Forêt Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Départ pour une randonnée de 6km . Découverte du patrimoine forestier et viste de la chapelle du village. Verre de l’amitié à l’arrivée. Prévoir chaussures de marche, anti moustique.

.

point d’eau de la piste BF11 Lugéras Bussac-Forêt 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 28 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Departure for a 6km hike. Discover the forest heritage and visit the village chapel. Glass of friendship on arrival. Please bring walking shoes and mosquito repellent.

L’événement Balade à Bussac Forêt Bienvenue chez nous Bussac-Forêt a été mis à jour le 2026-05-07 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge