Balade à calèche Saint-Malo

Balade à calèche

Place de la Poissonnerie Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif :

Date : 2025-12-20

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00



2025-12-20

Vivez la magie de Noël d’une manière originale avec des balades dans les rues de la cité corsaire !

Les Chevaux de la mer propose deux circuits

– Circuit N°1 de 15 h à 16 h 30. Départ place de la Poissonnerie.

-Circuit N°2 de 16 h 30 à 18 h. Départ sous le porche, devant le bar le Galion.

Infos : Direction de l’Animation, 02 56 88 03 45 .

Place de la Poissonnerie Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 03 45



