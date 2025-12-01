Balade à calèche Saint-Malo
Balade à calèche Saint-Malo samedi 20 décembre 2025.
Balade à calèche
Place de la Poissonnerie Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
2025-12-20
Vivez la magie de Noël d’une manière originale avec des balades dans les rues de la cité corsaire !
Les Chevaux de la mer propose deux circuits
– Circuit N°1 de 15 h à 16 h 30. Départ place de la Poissonnerie.
-Circuit N°2 de 16 h 30 à 18 h. Départ sous le porche, devant le bar le Galion.
Infos : Direction de l’Animation, 02 56 88 03 45 .
Place de la Poissonnerie Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 03 45
