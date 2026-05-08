Saint-Martin-d’Audouville

Balade à cheval 3 heures dans le bocage normand

3 Route de la Chapelle Saint-Martin-d’Audouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:30:00

fin : 2026-05-08 17:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Nous proposons vendredi 8 mai 2026 après-midi une balade (cheval uniquement) dans le bocage normand 3 heures (14h30 17h30), incluant la préparation de la monture, la balade et le retour au champ. Mise à disposition de l’équidé, d’une bombe si besoin et accompagnement de la balade par un accompagnateur de tourisme équestre, débutants acceptés, à partir de 7 ans. .

3 Route de la Chapelle Saint-Martin-d’Audouville 50310 Manche Normandie +33 2 33 41 11 21 lesecuriesdelagare@orange.fr

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English : Balade à cheval 3 heures dans le bocage normand

L’événement Balade à cheval 3 heures dans le bocage normand Saint-Martin-d’Audouville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cotentin